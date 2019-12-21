لوشيسكو يندب حظ الهلال بعد الإخفاق أمام مونتيري

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي اليوم السبت عن شعوره بخيبة الأمل لإهدار فرصة الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي مشيراً إلى أنه يشعر بالرضا عما قدمه الفريق في البطولة رغم إخفاقه اليوم .

وأحرز مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بفوزه على الهلال السعودي 4 / 3 بركلات الترجيح اليوم السبت بعد تعادلهما 2 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “نأسف لأننا أهدرنا فرصة الفوز بالمركز الثالث. أرتكبنا أخطاء مهمة ولم نسجل بعد الهدف الثاني. لم تكن التمريرة الأخيرة ناجحة. حظنا كان سيئا. المباراة كانت جيدة وممتعة خاصة مع تسجيل أربعة أهداف”.

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وأوضح : “عندما تلعب في المربع الذهبي وتخرج من البطولة تكون خيبة الأمل. وعندما تلعب على اللقب يختلف بالتأكيد عن اللعب على المركز الثالث. بذلنا جهدنا ولكن طاقتنا كانت أقل بسبب الارتباطات العديدة للاعبين في الفترة الماضية سواء مع النادي أو المنتخب. حاولنا الفوز في المباراة وخسرنا بركلات الترجيح”.

وعما إذا كان يفكر في خوض تجربة أخرى بعيدا عن الهلال ، قال لوشيسكو : “أرتبط بعقد مع الفريق وقضيت مع الفريق وقتا جيداً. وقدمنا بطولة جيدة في المونديال الحالي وأظهرنا للعالم مدى تطور مستوانا. لدينا أهداف أخرى في الدوري والكأس بالسعودية”.

وعن شعوره بالهزيمة أمام مونتيري رغم غياب عدد من لاعبي المنافس ، قال لوشيسكو : “سفر ستة من لاعبي مونتيري أتاح الفرصة أمام لاعبين لديهم الدافع واللياقة والحماس. تحركوا بسرعة وكانت لدينا الفرصة لإنهاء المباراة لصالحنا لكننا أهدرناها”.