برشلونة يختتم العام باكتساح ألافيس برباعية

هزّ نجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان الشباك في فوز مقنع لأصحاب الأرض 4-1 على ألافيس اليوم السبت وهي نتيجة وضعت الفريق الكاتالوني منفرداً في قمة الدوري الإسباني.



ومنح غريزمان التقدم لبرشلونة في الدقيقة 14 بتسديدة من أول لمسة في الزاوية السفلى للمرمى بعد تمريرة من سواريز كما صنع مهاجم



أوروغواي الهدف الثاني لأرتورو فيدال في أداء مسيطر تماماً لأصحاب الأرض في الشوط الأول.



وقلص بيري بونس لاعب وسط ألافيس الفارق في الدقيقة 56 بضربة رأس مما أصاب أصحاب الأرض بالذعر لفترة وجيزة وكان محظوظاً في عدم

استقبال هدف التعادل.



لكن ميسي أعاد الهدوء لبرشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليستعيد تفوق أصحاب الأرض بفارق هدفين في الدقيقة 69 وهزّ سواريز الشباك أخيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 75.



ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 39 نقطة من 18 مباراة متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي يستضيف أتليتيك بيلباو غداً الأحد.



ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه ريال مايوركا.

المصدر: رويترز

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