رياضة | مشوار الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصد المركز الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصد المركز الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول للكرة بنادي الهلال السعودي، حلم التتويج ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تلقى خسارة أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وافتتح إدواردو أهداف اللقاء لصالح الهلال، بعدما استغل تمريرة حاسمة من ياسر الشهراني، ليضعها في شباك مونتيري عند الدقيقة 36، من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك أرتورو جونزاليس هدف التعادل لمونتيري عند الدقيقة 55.، قبل أن يسجل ماكسيميليانو ميزا هدف التقدم لصالح الفريق المكسيكي عند الدقيقة 61، ثم نجح جوميز من تسجيل هدف التعادل للهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك مونتيري عند الدقيقة 66، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبركلات الترجيح، حقق نادي مونتيري من فوزا ثمينا على الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد المركز الثالث، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير حصاد الهلال في كأس العالم للأندية:-

مشوار الهلال في مونديال الأندية:-

الهلال يسقط الجار اللدود

بدأ فريق الهلال مشواره في البطولة بفوز ثمين على نظيره الترجي التونسي، ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمونديال الأندية.

الزعيم.. قتال بلا جدوى

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قدم فريق الهلال آداء جيد خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي، إلا أن الإجهاد البدني الذي عانى منه بعض لاعبي الزعيم، أدي إلى سقوطه أمام الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال يفرط في البرونزية

كان الأزرق العاصمي على موعد مع كتابة إنجاز جديد للكرة السعودية، وهو أن يصبح أول ناد سعودي يحصد المركز الثالث ببطولة مونديال الأندية، قبل أن يفرط في حلمه لحساب فريق مونتيري المكسيكي.

لاعبين متألقين:-

شهدت بطولة كأس العالم للأندية، حضوراً مميزاً لعدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

بافيتيمبي جوميز

قدم الفرنسي جوميز، مهاجم فريق الهلال، آداء مبهر خلال منافسات كأس العالم للأندية، بتحقيقه رقما قياسيا جديدا رفقة الزعيم، بتتويجه بلقب هداف الهلال في البطولة، برصيد هدفين، سجل الأول في مرمى الترجي التونسي، والثاني في شباك مونتيري، ليتساوى بذلك مع رصيد فهد الهريفي نجم النصر السابق، ومحمد نور لاعب الاتحاد السابق.

كما أصبح جوميز ثالث لاعب فرنسي يسجل أكثر من هدف في مونديال الأندية، بعد نيكولا أنيلكا وكريم بنزيمة "كلاهما 3 أهداف".

كارلوس إدواردو

تألق إدواردو رفقة الهلال، رفقة الهلال بشكل ملحوظ بعدما نجح في صناعة العديد من الأهداف المحققه للزعيم، وتهديده شباك الخصوم طوال منافسات البطولة.