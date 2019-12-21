رياضة | بالأرقام.. مونتيري المكسيكي يُكرس عقدة الأندية العربية في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مونتيري المكسيكي يُكرس عقدة الأندية العربية في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي تكريس عقدته التاريخية للأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب خليفة الدولي في إطار مباراة تحديد المركز الثالث.

ونرصد لكم في التقرير السطورة التالية، كيف واصل مونتيري تكريس عقدته أمام الأندية العربية:

شارك مونتيري في 3 مواجهات سابقة في بطولة كأس العالم للأندية، تمكن في المشاركة الأولى من الحصول على المركز الخامس بعد فوزه على الترجي التونسي، بنتيجة 3-2، وذلك في عام 2011.

وفي 2012، تمكن الفريق المكسيكي من الحصول على المركز الثالث بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-0.

Advertisements

وفي عام 2013، حقق مونتيري المركز الخامس، بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 5-1.

وأختتم مونتيري مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، اليوم، بمشاركته الرابعة، من خلال تحقيق الفوز بركلات الترجيح على الهلال وحصد المركز الثالث.

وكان إدواردو قد تقدم في النتيجة لصالح الهلال، بعدما استغل تمريرة حاسمة من ياسر الشهراني، ليسكنها شباك مونتيري المكسيكي بنجاح في الدقيقة 36 من زمن المباراة، قبل أن يدرك أرتورو جونزاليس التعادل لمونتيري في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وتمكن ماكسيميليانو ميزا من إحراز الهدف الثاني للفريق المكسيكي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، قبل أن ينجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدف التعادل للهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك مونتيري عند الدقيقة 66 من عمر المباراة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، قبل أن تحسم للفريق المكسيكي بركلات الترجيح.