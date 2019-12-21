رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي وحيدًا في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي وحيدًا في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن، بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقدم جيمي فاردي لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 22 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل رياض محرز للسيتي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف جندوجان الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 43 من لشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، ثم اختتم خيسوس أهداف أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 69 باللقاء.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول برصيد 49 نقطة.

وافتتحت مباريات الجولة اليوم السبت، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إيفرتون وآرسنال، فيما حقق نيوكاسل فوزًا بهدف دون رد على كريستال بالاس، ونجح ساوثهامبتون في الفوز على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد، وولفرهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، وشيفلد على برايتون بهدف نظيف، وسقوط بورنموث أمام بيرنلي بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الجولة، غدٍ الأحد بمواجهتي مانشستر يونايتد ضد واتفورد، فيما يحل تشيلسي على توتنهام هوتسبير، وتم تأجيل مواجهة ليفربول ضد وست هام، بسبب مشاركة الريدز في نهائيات كأس العالم للأندية والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي من خلال التقرير الآتي:-

1- جيمي فاردي...17 هدف.

2- داني إينجس...12 هدف.

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3- إبراهام... 11 هدف.

4- أوباميينج...11 هدف.

5- راشفورد...10 أهداف.

6- أجويرو... 9 أهداف.

7- محمد صلاح... 9 أهداف.

8- ساديو ماني... 9 أهداف.

9- هاري كين... 9 أهداف.

10- سترلينج... 9 أهداف.