رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وسجل أهداف نادي مانشستر سيتي الثلاثة كل من رياض محرز في الدقيقة 30 وجوندوجان في الدقيثة 43 عن طريق ركلة جزاء وجابرييل جيسوس في الدقيقة 69 بينما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد جيمي فاردي في الدقيقة 22 لينتهي البقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 38 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم كالآتي:

1- ليفربول 49 نقطة

2- ليستر سيتي 39 نقطة

3- مانشستر سيتي 38

4- تشيلسي 29 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 28 نقطة

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6- ولفرهامبتون 27 نقطة

7- توتنهام 26 نقطة

8- مانشستر يونايتد 25 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

10- بيرنلي 24 نقطة

11- أرسنال 23 نقطة

12- كريستال بالاس 23 نقطة

13- برايتون 20 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- إيفرتون 19 نقطة

16- وست هام يونايتد 19

17- ساوثامبتون 18 نقطة

18- أستون فيلا 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 12 نقطة

20- واتفورد 9 نقاط