رياضة | أودينيزي يفوز على كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودينيزي يفوز على كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي أودينيزي فوز صعب وغالي على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وعلى ملعب (الفريولي)، افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي باول (ق39).

وفي الدقيقة (84) نجح المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في إدراك هدف التعادل للضيوف.

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ولكن رفض اللاعب الفرنسي سيكو فوفانا أن ينتهي اللقاء بهذه النتيجة بعدما أحرز الهدف الثاني لأودينيزي (ق85).

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة حالة طرد لمدافع كالياري، فابيو بيساكاني، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق90+2).

وبهذا الفوز، رفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14 ، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.