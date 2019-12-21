رياضة | برشلونة يضع شروطه للتخلي عن فيدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع شروطه للتخلي عن فيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن برشلونة الإسباني يطلب الحصول على 20 مليون يورو، نظير التخلي عن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن برشلونة لا يمانع إعارة فيدال إلى "النيراتزوري" حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء الإلزامي بالمبلغ المطلوب 20 مليون يورو في الصيف المقبل.

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ويعتمد إنتر في مساعيه للتعاقد مع صاحب 32 عاماً، على أن الأخير مستاء من وضعه مع النادي الكاتالوني بتواجده على دكة البدلاء في معظم المبارايات.

وذكر التقرير أن فيدال سيتجه للرحيل في يناير (كانون الثاني) حال عدم حدوث تغيير في الأمور، خاصة مع الرغبة الكبيرة لمدربه السابق في يوفنتوس، الإيطالي أنطونيو كونتي، في لمّ الشمل معه مرة أخرى في جوزيبي مياتزا.

يذكر أن فيدال لعب 677 دقيقة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.