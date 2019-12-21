رياضة | مانشستر سيتي يتخطى ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. ومحرز يتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتخطى ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. ومحرز يتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي :-

وسجل جيمي فاردي هدف فريق ليستر سيتي الوحيد في المباراة، بينما أحرز كل من (جابريل جيسوس - جوندوجان - رياض محرز ) أهداف فريق ليفربول في الشوط الأول والثاني من اللقاء.

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة في البريميرليج.

نجم مانشستر سيتي يتعرض للإصابة :-

وتعرض اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين للإصابة في الدقيقة 88 من الشوط الثاني، وخرج عن أثرها من المباراة وشارك بدلا منه الأرجنتيني سيرجو اجويرو بعد عودته من الإصابة الأخيرة التي كان قد تعرض لها.