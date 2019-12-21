رياضة | تصريح مثير للجدل من زيدان بشأن جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من زيدان بشأن جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على المديح الذي صرح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي سيواجهه "الملكي" في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه "أفضل مدرب في العالم".

وكان جوارديولا قد وصف زيدان عقب قرعة دور الـ16 بدوري الابطال التي أوقعت الريال مع السيتي بـ"واحد من أفضل المدربين، حلمت أن ألعب معه عندما كنت لاعباً، ولكن الحلم لم يتحقق قط، هو شخص مذهل وأنا معجب به".

ورد زيدان على هذا المديح اليوم قائلاً: "ستكون مواجهة خاصة لأنني لعبت ضده مرات عديدة وأحترمه كثيراً كلاعب وكمدرب".

وأضاف في مؤتمر صحافي عشية مواجهة أثلتيك بلباو في الجولة الـ18 من الليغا: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم، أثبت هذا على مدار مسيرته وبالتأكيد أحب أن أواجهه وأن أقود مباراة أمام فريقه".