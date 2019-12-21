رياضة | في الظهور الأول لزيزو.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الظهور الأول لزيزو.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة بيراميدز والمصري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم عبد الله السعيد لبيراميدز من ركلة حرة متقنة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتعادل حسام حسن للمصري في الدقيقة 75.

وقدم الفريقين مباراة مميزة في الظهور الأول لكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي ديسابر.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 13 في المركز السابع، بينما وصل المصري للنقطة 8 في المركز الثالث عشر.