رياضة | الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي KORA ONLINE نظيره نادي فلامينجو البرازيلي غدا السبت 21 ديسمبر ضمن منافسات الدور نهائي KORA GOAL من بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو في كأس العالم للأندية

وستذاع مباراة نادي ليفربول YALLA SHOOT ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي وعلى قناة "الكأس HD 3" بتعليق أحمد الطيب وعلى قناة "الكأس HD 6" بتعليق خليل البلوشي.

موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي فلامينجو غدا ضمن في بطولة كأس العالم للأندية غي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية في قطر.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

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في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

في خط الدفاع : جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ، أندي روبرتسون و ترينت أليكسندر أرنولد.

في خط الوسط : جيمس ميلنر ، جوردان هيندرسون و أليكس أوكسليد تشامبرلين.

في خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني و روبرتو فيرمينو.

بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامينجو اليوم في كأس العالم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.