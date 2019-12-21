رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر| Liverpool 0-0 Flamengo LIVE: Updates from Club World

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مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم السبت، بث مباشر بدون توقف شاهد بث مباشر مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2019 حيث يضرب ليفربول "بطل دوري أبطال أوروبا"، موعدًا مع فلامينجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة:

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامينجو، yalla shoot live تابع حصريا مباراة فلامينجو وليفربول نهائي كأس العالم للأندية ويلتقي فريق ليفربول الانجليزي و فلامينجو البرازيلي على استاد خليفة الدولي اليوم السبت وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينه القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مدينه ابوظبي، والخامسة والنصف مساء بالتوقيت العالمي جرينتش

القنوات الناقلة:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، وقناة الكأس القطرية 3، وقناة الكأس القطرية 6، تابع البث المباشر WORLD CUP FINAL أونلاين، مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر بدون توقف.

ويسبق تلك المباراة بنفس الملعب، لقاء مونتيري المكسيكي والهلال السعودي بتحديد المركز الثالث، في الساعة الـ4.30 عصرا، KORA STAR كول كورة – بث مباشر (نهائي المونديال) بجودة فائقة، مباراة ليفربول ضد فلامينجو.

وكان ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف الأربعاء الماضي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، بينما نجح فلامينجو في حجز بطاقة مشاركته في نهائي المونديال عقب الفوز على نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، يلا شوت yalla shoot kora live ليفربول دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو كورة اون لاين، بث مباشر ليفربول KORA GOAL،

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ويسعى ليفربول لحصد ثالث ألقابه هذا الموسم بعدما سبق وحصد بطولتى دورى ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فلامينجو:

حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر، بينما يأتي في خط الوسط: هندرسون، كيتا، شاكيري، ويقودالهجوم : فيرمينو، محمد صلاح، ماني.

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مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم السبت الموافق 21-12-2019 بث مباشر بدون توقف

أما التشكيل المتوقع لـ فلامينجو أمام ليفربول:

دييجو ألفيش فى حراسة المرمى، ورافينيا ورودريجو كايو وبابلو مارى وفيليبى لويس فى الدفاع، وجيرسون وويليان أراو وجيورجيان دى أراسايتا فى وسط الملعب، وإيفرتون ريبيرو وبورونو هنريكى وجابيجول فى الهجوم.

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