رياضة | برنامج تأهيلي لـ"أحمد شديد" مع الإنتاج الحربي استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تأهيلي لـ"أحمد شديد" مع الإنتاج الحربي استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، لفحص طبي اليوم السبت، عقب إصابته في مباراة أسوان بالأمس، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدف نظيف.

وتعرض شديد قناوي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ولم يستطع استكمال المباراة حتى نهايتها، وتم استبداله حتى لا تتفاقم الإصابة.

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ومن المقرر أن يؤدى أحمد شديد قناوى بعض التدريبات التأهيلية، حتى يصبح جاهزاً لقيادة فريقه أمام الزمالك للاستفادة من خبراته فى قيادة الجبهة اليسرى بالمباراة المرتقبة .

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة منافسه نادي الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث في 4 مباريات وتعادل في اثنين وخسر ثلاثة مباريات.