رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يُحلق في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يُحلق في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من النادي الكتالوني ليحقق الفوز والحصول علي ثلاث نقاط وضعته في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز مؤقتا بينما توقف نادي ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة الإسبانية.

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز كالتالي :

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 13 هدف

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 12 هدف

لويس سواريز لاعب برشلونة 10 أهداف

جيرلرد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف

أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 8 أهداف

لورين مورون لاعب ريال بيتيس 8 أهداف

لوكاس بيريز لاعب ألافيس 8 أهداف

ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف

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خوسيلو لاعب الافيس 7 أهداف

أنطوان جريزمان لاعب برشلونة 6 أهداف

كارل توكي إيكامبي لاعب فياريال 6 أهداف

ألفارو موراتا لاعب اتليتكو مدريد 6 أهداف

دانييال باريخو لاعب فالنسيا 6 أهداف

جوميز لاعب فالنسيا 6 أهداف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 6 أهداف

ازيجيل افيلا لاعب اوساسونا 6 أهداف

خواكين لاعب ريال بيتيس 6 أهداف

روجر مارتى لاعب ليفانتى 6 أهداف

ميكيل اوارزيبال لاعب ريال سوسيداد 6 أهداف

اياجو اسباس لاعب ريال سوسيداد 6 أهداف