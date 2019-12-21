رياضة | كشف حساب لوشيسكو مع الهلال بعد نهاية مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب لوشيسكو مع الهلال بعد نهاية مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق برونزية العالم أمام مونتيري المكسيكي، تحت قيادة الروماني رزافان لوشيسكو.

لوشيسكو قاد الفريق في 22 مباراة بشكل عام في جميع المسابقات، فاز في 14 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم، وسجل 54 هدف، ودخل شباكه 28 هدف، منذ توليه مهمة تدريب الفريق في شهر يوليو الماضي.

حقق رزافان مافشل فيه الآخرين، إذ أنه استطاع أن يحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد مرور 19 عام على آخر بطولة حققها الهلال في عام 2000، ليصبح ثاني فريق سعودي يحصدها في النسخة المستحدثة من البطولة، بعد الاتحاد.

الهلال لعب في النسخة الحديثة من البطولة 3 مرات، ولم يتمكن من حصدها أعوام 2014، و2017، ولكنه في الثالثة استطاع تحقيقها.

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الفريق الأزرق تحت قيادة لوشيسكو تأهل للعب في كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، واستطاع أن يحصد المركز الرابع، بعد الخسارة أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

لعب الهلال تحت قيادة لوشيسكو، 9 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر في واحدة، محتلاً المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط، ويتبقى له 3 لقاءات مؤجلة، بسبب مشاركاته القارية.

جدير بالذكر أن الهلال يملك أقوى خط هجوم برصيد 26 هدف، بالإضافة إلى أنه يملك ثالث أقوى خط دفاع في الدوري السعودي للمحترفين.

خاض لقائين في كأس خادم الحرمين الشريفين، واستطاع لوشيسكو أن يقود الهلال للتأهل إلى دور الـ16.

ويستعد الهلال لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.