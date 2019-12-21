رياضة | منتخب السيدات يختتم استعداداته قبل مواجهة الجزائر وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السيدات يختتم استعداداته قبل مواجهة الجزائر وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر غدا الأحد في الثانية ظهرا علي ملعب الدار البيضاء في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية

وشارك في مران اليوم جميع اللاعبات وانتظمت فرح سمير حارسة المرمي في التدريبات الجماعية بعد التأكد من تعافيها من الإصابة بشد في العضلة الضامة

واستمر المران اليوم لمدة ساعة بداء بإجراء عمليات الإحماء ثم أداء بعض التدريبات لرفع السرعات كما ركز الجهاز الفني علي النواحي الفنية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد أمام الجزائر واداء بعض الجمل التكتيكية كما تم التدريب علي تنفيذ الكرات الثابتة .

من ناحية أخري عقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني الخاص ببطولة شمال افريقيا بحضور الرئيس السيد عبد الحكيم الشلماني و نائبه محمود الهمامي والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف علي الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح مدير المنتخب

و حضور وفود المنتخبات المشاركة مصر ، المغرب ، بوركينا فاسو بإستثناء منتخب تنزانيا الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم السبت .

وتم عرض برنامج مباريات الدورة على المنتخبات ، و الأطقم التحكيمية التي ستدير اللقاءات ،بحيث تم تعيين أربع أطقم تحيكيمية نسائية للقيام بهذه المهمة .، و التي جاءت كالآتي: مصطفى محجوبة – لمياء عثمان – الغالي حنان – فريال أسماء ( الجزائر )

هادية عمار – إيمان محمد – رحمة علويني ( تونس)

العجاني فطيمة الزهراء – خاضري كريمة – احسان النواجلي ( المغرب )

شاهندة سعد المغربي – منى عطا الله – جمالات احمد ( مصر )

وتم تحديد الوان منتخب الجزائر في مباراتها الأولى أمام مصر باللون الأبيض ، فيما يلعب المنتخب المصري بالزي الأحمر و الأسود .

الجدير بالذكر أن البطولة ستلعب علي أربع جولات ، يخوض خلالها كل منتخب ثلاث مباريات ، المنتخبات المشاركة الجزائر والمغرب ومصر الى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفا شرف.

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ثم تم استعراض برنامج البطولة. مواعيد المباريات والتي جاءت كالتالي

الأحد 22 ديسمبر 2019 :

• المغرب – بوركينا فاسو ( 12:00)

• الجزائر – مصر ( 14:15)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 :

• مصر – بوركينافاسو ( 11:30)

• المغرب – تنزانيا ( 14:00)

الخميس 26 ديسمبر 2019 :

مصر – تنزانيا ( 11:30)

•الجزائر – المغرب ( 14:00)

السبت 28 ديسمبر 2019 :

• الجزائر – تنزانيا ( 14:00)