رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضد ألافيس، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، بفوز البلوجرانا برباعية مقابل هدف وحيد، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وتقدم الفرنسي أنطونيو جريزمان للفريق الكتالوني، بالدقيقة 14 من الشوط الأول، وعزز أرتوو فيدال تقدم برشلونة بالهدف الثاني بالدقيقة 45 بالشوط الأول، قبل أن يقلص بيري بونس الفارق لصالح ألافيس في الدقيقة 56، ثم أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 69، واختتم سواريز أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ظل ألافيس بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب الفوز على ألافيس من خلال التقرير الآتي:-

ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول بملعب كورنيلا البرات، يوم السبت 4 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا الإسبانية.

وتُقام مباراة برشلونة وإسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.