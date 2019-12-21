اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم 21/12/2019 Mohamed salah live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم 21/12/2019 Mohamed salah live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي غدا السبت 21 ديسمبر ضمن منافسات الدور نهائي KORA GOAL من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي فلامينجو غدا ضمن في بطولة كأس العالم للأندية غي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو في كأس العالم للأندية

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وستذاع مباراة نادي ليفربول YALLA SHOOT ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي وعلى قناة "الكأس HD 3" بتعليق أحمد الطيب وعلى قناة "الكأس HD 6" بتعليق خليل البلوشي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامينجو اليوم في كأس العالم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو غدا في بطولة كأس العالم للأندية بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.