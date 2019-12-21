اونلاين | kora live| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot يلا شوت بلس

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موعد مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم

خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر كورة لايف اون سبورت بث مباشر HD يوتيوب بدون تقطيع مجانا موبايل يلا كورة بث مباشر ليفربول وفلامنجو أما عن موعد مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية فسوف تكون في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، وعن القنوات الناقلة للقاء اليوم فسوف تكون قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى التي لها الأحقية في نقل المباراة.

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الجدير بالذكر أنه سيغيب عن هذه المباراة في فريق ليفربول جويل ماتيب وأيضًا سيغيب ناثانيل كلاين وديان لوفرين وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بهم في هذه البطولة، وذلك بحسب تصريحات نادي ليفربول اليوم.