اونلاين | يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

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مشاهدة بث مباشر مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامينجو البرازيلي (كورة أونلاين)، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء ا ليوم على ستاد "خليفة الدولي" في ختام النسخة الـ16 من البطولة المونديالية التي استضافتها قطر خلال الأيام الماضية.

متابعة بث مباشر كول كورة مباريات مونديال الأندية| كورة لايف نهائي كأس العالم بين ليفربول وفلامينجو البرازيلي KOOORA 4 LIVE، وسبق والتقي الفريق الانجليزي مرتين مع أندية البرازيل في المباريات النهائية 1981 أمام منافسه اليوم وخسر 3-0، وفي نسخة البطولة عام 2005 وخسر أمام ساو باولو ايضًا بهدف دون مقابل.

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول أمام فلامينجو البرازيلي KOOORA 4 HD:

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يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي مباراة فلامينجو اليوم بتشكيل ناري مكون من: أليسون – جوميز – آرنولد – فيرجيل فان دايك – روبرتسون – هندرسون – نابي كيتا – تشامبرلين – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول في لقاء الليلة كل من:أدريان – لونيرجان – فينالدوم – ميلنر – لالانا – شاكيري – أوريجي – جونز – هوفير – إيليوت – فان دين بيرج – ويليامز

بث مباشر مباراة ليفربول ضد فلامينجو في نهائي كأس العالم:

تقام مباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي وتذاع مباراة الليفر عبر قنوات BEIN SPORTS HD بتعليق حفيظ دراجي، كما تذاع المباراة عبر قنوات الكاس الرياضية، ومن خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا.