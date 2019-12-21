اونلاين | لايف .. رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر بث مباشر يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة Manchester City كورة لايف

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مغامرة جديدة اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر ,في رحلة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مان سيتي على ملعب الاتحاد وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت جرينتش ، في ختام اليوم الأول من منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحلام ليستر سيتي في مطارة ليفربول تصطدم باستفاقة السيتي

مباراة من العيار الثقيل تجمع نادي مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث تجمع بين صاحب المركز الثاني الثعالب برصيد 39 نقطة وصاحب المركز الثالث السيتي برصيد 35.

ويسعى السيتي لاستغلال عدم خوض متصدر جدول ترتيب البريميرليج نادي ليفربول لمباراته بالجولة الحالية أمام وست هام يونايتد، ومحاولة تقليص الفارق من 14 نقطة إلى 11 نقطة ولو مؤقتا لأن ذلك سيؤثر نفسيا بكل تأكيد على نجوم السيتي الذي يبتعدون كثيرا عن المحافظة على اللقب الإنجليزي هذا الموسم.

وسيحاول فريق مانشستر سيتي أيضا الاستفادة من هذه المباراة بتقليص الفارق مع ليستر الذي يبدو قويا هذا الموسم، بجمعه 39 نقطة في 17 مباراة مسجلا 12 انتصارا وهزيميتن و3 تعادلات كان آخرها امام نوريتش سيتي بهدف لكل فريق.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم:

في حراسة المرمى : إيدرسون موراييش.

في خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - بينيامين ميندي - كايل ووكر.

في خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - فيل فودين - كيفين دي بروين - رحيم ستيرلينج.

في خط الهجوم : جابرييل جيسوس.

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ويمتلك ليستر سيتي العديد من الأوراق الرابحة التي ظهرت في الموسم الحالي بشكل قوي وصنعت الفارق مع الثعالب من بينهم المخضرم جيمي فاري والإنجليزي المتألق ماديسون والعديد من اللاعبين المتألقين تحت قيادة المدرب برندان روجرز.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

في خط الدفاع: بن تشلويل - جوني إيفانز - كاجالار سوينكو - ريكاردو بيريرا

في خط الوسط: ويلفريد نديدي - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت - مارك ألبرايتون

في خط الهجوم: جيمي فاردي

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في البريمير ليج:

وتلتقون مشاهدينا الكرام مع مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وقناة Bein Sport 4K بتعليق التونسي عصام الشوالي، والتي تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء "توقيت طرابلس"، الساعة السابعة والنصف مساء "توقيت القاهرة"، الساعة الثامنة والنصف مساء "توقيت مكة المكرمة"، الساعة الثامنة والنصف مساء "توقيت المنامة"، الساعة التاسعة والنصف مساء "توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة"، الساعة السابعة والنصف مساء "توقيت دمشق"، الساعة الثامنة والنصف مساء "توقيت العاصمة العراقية بغداد"، الساعة الثامنة والنصف مساء "توقيت اليمن"، الساعة السابعة والنصف مساء "توقيت فلسطين"، الساعة الثامنة والنصف مساء "توقيت الكويت".

أما عن مانشستر سيتي فحدث ولا حرج، فقد طالت الانتقادات السيتي في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج خاصة على مستوى الدوري الإنجليزي ، فقد تلقت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا 4 خسائر وتعادلين أي أنه فقد 16 نقطة في ظاهرة تحدث للمرة الاولى منذ أن تعاقدت إدارة النادي مع مدرب برشلونة السابق.

ويغيب عن مانشستر سيتي هدافه المتألق سيرجيو أجويرو منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض في الفترة الأخيرة، وبالتالي فإنه لن يكون متواجدا في لقاء اليوم أمام ليستر سيتي.