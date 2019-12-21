اونلاين | «كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة صعبة تجمع بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد فلامينجو البرازيلي، برابط كورة ستار اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري، KORA STAR في نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

يلا كورة حيث يخوض ليفربول الإنجليزي مباراة نارية بذكريات سيئة أمام فلامينجو البرازيلي، عندما يستعد ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة المباراة في الدور النهائي، YALLL KORA حيث يتصارع الطرفين لحصد اللقب العالمي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ نادي، بعدما فشل في حصده عام 2005 والهزيمة أمام ساوباولو البرازيلي بنهائي طوكيو، جول العرب ويبحث الريدز عن التتويج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه بعدما فشل في حصد لقب عام 2005، GOALAL3RB الريدز يستدرج فلامينجو البرازيلي، للثأر من الأندية البرازيلية.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي بمونديال الأندية

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وتُقام مباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي بدوري أبطال أوروبا

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد فلامينجو البرازيلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والبطولات المختلفة.

وتأهل ليفربول الإنجليزي للمباراة النهائية، عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما صعد فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية بعد الإطاحة بمنافسه الهلال السعودي، بثلاثية مقابل هدف بدور الأربعة، KORA4GOAL بث مباشر لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فلامينجو البرازيلي، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة ضمن منافسات نهائي مونديال الأندية، alostora بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.