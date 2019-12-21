اونلاين | «يلا شوت TODAY» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

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بث مباشر يلا شووت بلس شاهد مباراة قوية بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد فلامينجو البرازيلي اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري، YALLA SHOOT PLUS، ضمن منافسات دور نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

كورة جول حيث يستضيف ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة صعبة ونارية بين ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد فلامينجو البرازيلي، KORA GOAL للصراع على حصد اللقب المونديالي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز واللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما فشل في حصد لقب عام 2005، KORA STAR ليفربول يطمع في فلامينجو من أجل حصد مونديال الأندية، الغائب عن خزائن الريدز.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي بمونديال الأندية

وتُقام مباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي، اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي بدوري أبطال أوروبا

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد فلامينجو البرازيلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والبطولات المختلفة.

ويطمح ليفربول، لتحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية والتي لم يسبق له التتويج بها من قبل، كورة فور جول بعدما قدم مستوى مميز بالموسم الجاري، وأصبح متصدرًا ترتيب الدوري بالإضافة إلى تأهله أوروبيًا، KORA4GOAL مونتيري المكسيكي طريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة فلامينجو البرازيلي في نهائي مونديال الأندية.

الأسطورة تابع المباراة المرتقبة حيث يدخل فلامينجو البرازيلي، وهو طامحًا في تحقيق مفاجأة كبيرة لدى مشجعينه، وحصد اللقب أسوة بمواطنه ساوباولو البرازيلي، والذي خطف اللقب من الريدز عام 2005، ، alostora لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم.

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