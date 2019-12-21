انت الان تتابع إيمري منتقدا: أوزيل يتألق بفضل من يلعبون حوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يرى أوناي إيمري أن أوزيل كان أكبر تحدٍ بالنسبة له خلال فترة تدريبه للأرسنال.

وجه مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري سهام النقد إلى نجم أرسنال مسعود أوزيل. المدرب الإسباني كشف عن نقطة ضعف أوزيل وأكد أن الدولي الألماني السابق كان التحدي الأكبر بالنسبة له خلال فترة تدريبه لفريق أرسنال.

يبدو أن مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري لا يحمل الكثير من الود إلى نجم الفريق مسعود أوزيل، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد إيمري لاعبه السابق أوزيل وقال إنه لم يكن يمتلك الصفات، التي تتناسب مع أسلوبه في اللعب.

وواصل المدرب الإسباني توجيه قذائفه نحو أوزيل قائلاً، إن مسعود أوزيل كان التحدي الأكبر له خلال فترة تدريبه لفريق أرسنال. وأضاف أن الدولي الألماني السابق يعتمد بشدة على اللاعبين الذين يحيطون به من أجل دعمه.

وأوضح أوناي إيمري أن "هناك مباريات يتألق فيها مسعود أوزيل بشدة، لكن كان علي أيضاً أن أجد لاعبين من حوله حتى يشعر بالسعادة". وأردف: "أوزيل لاعب مهم للغاية إذا استطعت إيجاد طريقة لجعله يعمل مع لاعبين آخرين".

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وأكد المدرب الإسباني أن أوزيل يتمتع بموهبة كبيرة تسمح لباقي اللاعبين بأن يكونوا أفضل، إلاّ أن الأمر يتغير "عندما تريد الضغط بشراسة أكبر على الخصم، حيث لا يتمتع أوزيل بأفضل الصفات للقيام بذلك".

وكان أوناي إيمري قد أقيل قبل أسابع من تدريب أرسنال، بسبب نتائج الفريق اللندني المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفشله في تحقيق الفوز في أكثر من مباراة. وتعاقد أرسنال مع لاعبه السابق مايكل أرتيتا للإشراف على الفريق.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي تم فيه تقديم مايكل أرتيتا إلى وسائل الإعلام، تحدث المدرب الإسباني الشاب عن مسعود أوزيل، وقال في تصريحات نقلها موقع "شبورت1" الألماني "إنه لاعب رائع لهذا الفريق، فقد سبق لي العمل معه وأعرف ما يستطيع تقديمه للفريق". وأضاف :"إنه عملي في استخراج أفضل ما لدى أوزيل".

يشار إلى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت مؤخراً إلى أن أوزيل قريبا للغاية من الرحيل عن أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية، والانتقال إلى فريق فنربخشه التركي على سبيل الإعارة.