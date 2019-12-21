شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يخسر من ساوثهامبتون «1-3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ساوثهامبتون على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم المهاجم داني إنجز بهدف للضيوف في الدقيقة 21 وعزز زميله جاك ستيفنز التفوق بالهدف الثاني في الدقيقة 31 وعاد إنجز ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم قلص جاك جريليش الفارق في النتيجة لأستون فيلا بهدف في الدقيقة 75.

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وشارك النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه» في المباراة ضمن صفوف أستون فيلا في الدقيقة 68 عندما حل بديلا للجناح أنور الغازي.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون بهذا الفوز إلى 18 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر بجدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي لُعبت بنفس التوقيت، تغلب ولفرهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، وبيرنلي على بورنموث بهدف نظيف، ونيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس بذات النتيجة، كما فاز شيفيلد يونايتد على برايتون بهدف دون رد.