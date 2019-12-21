شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» محمد شريف تقود إنبي للفوز على وادي دجلة «3-2» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حوّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تأخره بهدفين أمام مضيفه وادي دجلة، إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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تقدم دجلة في الشوط الأول بهدفين عن طريق كل من عبدالكبير الوادي ورفيق كابو في الدقيقتين 15 و39، ورد إنبي في الشوط الثاني بثلاثة أهداف عن طريق كل من محمد شريف هدفين في الدقيقتين 52 و76، ومحمود قاعود في الدقيقة 62.

ورفع الفوز رصيد إنبي إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ17.