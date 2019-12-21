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برشلونة يقسو على ألافيس برياعية في الدوري الإسباني

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

سجل أهداف برشلونة جريزمان في الدقيقة 14، وفيدال في الدقيقة 45، وميسي في الدقيقة 69، وسواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 75، بينما سجل بيري بونس هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 56.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الـ15.

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