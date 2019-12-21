شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق بيراميدز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدف مقابل لا شئ فى الشوط الأول المباراة التى تجمع الفريقين بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ستاد السويس . أحرز الهدف عبد الله السعيد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق كرة ثابتة خارج منطقة جزاء المصرى. وظهر الحذر بين لاعبى الفريقين منذ بداية اللقاء و حاول لاعبو بيراميدز بالتقدم فى النتيجة عن طريق عبدالله السعيد و إيريك تراورى و جون أنطوى ولكن لم تكتب لها النجاح وفى الجهة المقابلة جاءت هجمات المصرى عن طريق محمود وادى ومفتاح طقطق . وجاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة عبد العزيز عبد الشافى " زيزو " كالتالى : حراسة المرمي: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور. خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد. Advertisements خط الهجوم: جون أنطوي. بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى : حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى. خط الوسط: إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على. خط الهجوم: مفتاح طقطق – محمود وادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.