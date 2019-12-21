شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للإسماعيلى يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبل مباراة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفنى للاسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين ، وذلك قبيل مران اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الأثنين القادم فى عاشر جولات الدورى المحلى. الجهاز الفنى حرص على الإشادة بجهود اللاعبين فى المواجهة الماضية امام الأهلى رغم الخسارة بهدف دون رد. Advertisements وطالب جهاز الدراويش اللاعبين بضرورة الاستمرار فى الروح القتالية خلال اللقاءات المقبلة واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا من أجل الارتقاء بجدول ترتيب المسابقة. وشدد الجهاز على اغلاق صفحة الأهلى والتركيز على اللقاء القادم لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

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