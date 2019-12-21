شكرا لقرائتكم الارتباط الإفريقى يحرم رينيه فايلر من الاحتفال بأعياد الكريسماس فى سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب الارتباط الإفريقي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في حرمان السويسري رينيه فايلر المدير الفني من السفر لبلاده لقضاء أعياد الميلاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام مساء السبت 28 ديسمبر الجاري بأرضية ملعب استاد السلام الدولي، عقب مباراة الاتحاد السكندري المقررة بعد غد، الأثنين، في المباراة المقررة بالجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة بفارق الأهداف لصالح الهلال في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على الفريق السوداني بهدفين لهدف.

وأبلغ المدير الفني إدارة النادي الأهلي بقاءه في القاهرة خلال الفترة الحالية وعدم السفر إلى سويسرا على أن يتم استدعاء أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الإثنين للقاهرة خلال اليومين المقبلين لحضور احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس معه خلال الفترة الماضية.