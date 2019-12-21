شكرا لقرائتكم محمد عادل : تعبنا من مواجهة ضحايا الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عادل في تصريحات لـ "الخليج 365": تعبنا من مواجهة ضحايا الأهلي في مسابقة الدوري، الفرق تخسر من المارد الأحمر وتواجهنا تحت ضغط تحقيق المكسب واستعادة الانتصارات وهو ما يضع على لاعبينا عبئ كبير في المباريات.
أضاف المشرف على المقاولون: الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس رفض الراحة وواصل استعداداته بعد العودة من الأسكندرية عقب مواجهة حرس الحدود، من أجل الاستعداد للاسماعيلي لأن المباارة تقام بعد 48 ساعة فقط.
كان المقاولون قد نجح في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بمنافسات الجولة التاسعة، حيث سجل محمد سالم هدف قاتل لذئاب الجبل في الدقيقة 92 من عمر المباراة.
وحصد المقاولون العرب 19 نقطة حتى الآن فى مسابقة الدورى العام، جمعها من 9 مباريات، وفاز الذئاب فى 6 مباريات وتعادلوا فى واحدة وخسروا اثنتين ليحتلوا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد السكندرى صاحب المركز الثانى، ونقطتين عن المتصدر الأهلي.
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