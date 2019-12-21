شكرا لقرائتكم مدرب مونتيري: فخور باللاعبين الشبان.. كانت مباراة رائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي لكرة القدم يوم السبت عن افتخاره بما قدمه اللاعبون الشبان اليوم في صفوف الفريق خلال المباراة التي فاز فيها على الهلال السعودي مشيرا إلى أن الفريق يعود إلى المكسيك الآن مرفوع الرأس بعد ما قدمه في مونديال الأندية الحالي.

وأحرز مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بفوزه على الهلال السعودي 4 - 3 بركلات الترجيح يوم السبت بعد تعادلهما 2 - 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحفي: أشعر بسعادة بالغة بما قدمناه في هذه البطولة. جئنا للفوز وأدينا مباريات قوية. توجنا بالمركز الثالث اليوم وحارس المرمى قدم عملا رائعا. لم نكن نتوقع ركلات الترجيح. أفتخر بما قدمه اللاعبون الشبان في المباراة. كنا قريبين من بلوغ النهائي لكننا سنعود الآن إلى المكسيك مرفوعي الرؤوس".

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وأضاف: مررنا بلحظات سعيدة اليوم وكان اللاعبون يشعرون بالحزن لعدم بلوغ النهائي. الفوز بالمركز الثالث من خلال اللاعبين الشبان أمر جيد ونفتخر به قبل العودة للمكسيك.

وعن اللاعبين الذين لعبوا اليوم ويمكنهم المشاركة في نهائي الدوري المكسيكي، قال محمد: "لعب اليوم أكثر من لاعب شاب لم يشاركوا في مباراة ليفربول. اليوم قدموا مباراة رائعة وأشعر بالسعادة وأثق بأنهم يستطيعون المشاركة مع الفريق الأول في المباريات عندما نعود للمكسيك".

وأضاف: "فريقي كان يجب أن يكون في النهائي لأنه يمتلك مقومات الفريق البطل. والآن ، سنركز على الفوز بلقب الدوري المكسيكي".

وعما تعلمه الفريق بهذه البطولة ، قال محمد: "تعلمنا الكثير بالطبع وخاصة في مباراة ليفربول لأننا لعبنا بندية وفقدنا التركيز في لحظة واحدة فقدنا فيها التركيز. الكرة المكسيكية تعاني من بعض المشكلات وأتمنى أن يكون الوضع أفضل في المستقبل".