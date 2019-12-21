رومينيغه "لا شيء يمنع" استمرار فليك مدربا لبايرن حتى نهاية الموسم









اسماء السيد - قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه السبت أن "لا شيء يمنع" استمرار هانزي فليك مدربا للنادي البافاري حتى نهاية الموسم.

ولم يعلن رومينيغه رسميا عن توقيع عقد مع فليك لكنه أكد ما ألمح إليه المراقبون في الآونة الأخيرة كون النتائج وطريقة لعب فليك مقنعين بشكل كبير لاستمراره في منصبه على الاقل حتى حزيران/يونيو المقبل.

وقال رومينيغه الذي أعلن أنه سيجتمع مع فليك يوم الأحد لمناقشة مستقبله، في تصريح لقناة "سكاي" الألمانية "نحن سعداء بتطور الفريق وجودة اللعب، والنتائج جيدة، إنه يقوم بعمل جيد".

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وعُيِّن فليك، المساعد السابق للكرواتي نيكو كوفاتش، منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.، بعقد انتهى السبت عقب الفوز على فولفسبورغ 2-صفر في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب.

ومنذ استلامه المهمة، قاد فليك بايرن الى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الابطال حيث سيلاقي تشلسي الانكليزي.