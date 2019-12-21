أودينيزي يهزم كالياري في الدوري الإيطالي

اسماء السيد - خرج أودينيزي من دوامة النتائج المخيبة بفوز على ضيفه كالياري 2-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح الأرجنتيني رودريغو خافيير دي بول التسجيل لاودينيزي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الضيوف النتيجة عن طريق البرازيلي جواو بيدرو (84)، لكن الرد جاء سريعا من العاجي سيكو فوفانا (85)، ليمنح الفوز لفريقه.
وهو الفوز الأول لصاحب الأرض في ست مباريات بعد ثلاث خسارات وتعادلين، في حين هي الخسارة الثانية لكالياري تواليا والرابعة في الموسم الحالي.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.
ملخص مباراة أودينيزي وكالياري:
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