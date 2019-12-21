الامارات | بالفيديو.. كواليس اقالة مدرب العين إيفان ليكو من منصبه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كواليس اقالة مدرب العين إيفان ليكو من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي السبب وراء قرار إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو من منصبه وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية، وتكشف “الإمارات اليوم” كواليس اليوم الأخير للمدرب في نادي العين وطريقة إقالته Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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