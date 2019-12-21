شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (0)-(0) فلامنجو.. نهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره فلامنجو البرازيلي، على استاد خليفة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: أرنولد- فان دايك- جوميز- روبيرتسون. الوسط: هيندرسون- كيتا- شامبرلين. الهجوم: ماني- صلاح- فيرمينو. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- لونيرجان- فينالدوم- ميلنر- لالانا- شاكيري- أوريجي- جونز- هويفر- إليوت- فان دين بيرج- ويليامز. أبرز أحداث المباراة:

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