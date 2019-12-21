الهلال السعودي يخسر من مونتيري المكسيكي ويكتفي بالمركز الرابع لمونديال الأندية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر نادي الهلال السعودي أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح 3-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019».
تمكن كارلوس إدواردو من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 34 بعد عرضية متقنة من ياسر الشهراني من الجبهة اليسرى ليستقبلها البرازيلي برأسه ويضعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف نظيف.
وتمكن مونتيري من تسجيل التعادل بالدقيقة 55 عن طريق جونزاليس، وأضاف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لصالح مونتيري في شباك الهلال بالدقيقة 60.
واستطاع بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، عقب نزوله مباشرةً من تسجيل الهدف التعادل عند الدقيقة 66، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح مباشرةً، وخسرها الهلال 4-3 بعد أن أضاع محمد كنو وإدواردو ركلتين، ويحقق مونتيري المركز الثالث ويحل الهلال رابعًا.
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