شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو».. رجل المهام الصعبة الذي لم يعرف الهزيمة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، اليوم، فريق بيراميدز، في مواجهة أمام المصري البورسعيدي في مباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعد توليه مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر، بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولا تعد هذه المرة الأولى لـ«زيزو» في قيادة فريق يمر بظروف صعبة، فسبق أن تولى قيادة النادي الأهلي ثلاث مرات من قبل، نجح فيها أن يعبر بالفريق دون هزيمة واحدة تحت قيادته، كان أولها في موسم 2010/2011 في الفترة من 23 نوفمبر حتى 31 ديسمبر بعد رحيل حسام البدري عن قيادة الفريق، قاد فيها الفريق في خمس مباريات بالدوري الممتاز، استطاع الفوز في مباراة واحدة أمام حرس الحدود وتعادل في أربع مباريات ضد الزمالك والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وسموحة.

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وعاد زيزو مرة أخرى لقيادة الشياطين الحمر في أكتوبر 2015 في وقت حرج جدًا وقتها بعد إقالة فتحي مبروك من منصبه بقرار من محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي وقتها، وقاد الفريق للتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف، سجل عبدالله السعيد هدفين والثالث كان من نصيب مؤمن زكريا، مقابل هدفين للزمالك عن طريق عمر جابر ومحمود كهربا.

في ولايته الأخيرة، قاد الفريق في الفترة من 18 يناير حتى 3 مارس لعام 2016، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، لعب الأهلي خلالها 7 مباريات، فاز في 4 ضد الإسماعيلي والاتحاد وإنبي، ولقاء القمة مع الزمالك الذي انتهى بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع المصري وطلائع الجيش وغزل المحلة.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم