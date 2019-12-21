شكرا لقرائتكم خبر عن ٢١ لاعبًا في قائمة منتخب اليد لمعسكري صربيا والسويد استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، عن تسلمه القائمة النهائية لقوام المنتخب الوطني للرجال من المدير الفني للمنتخب الوطني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، والمتعلقة بسفر الفريق لأداء معسكر تدريبي في كل من صربيا والسويد والذي سيقام خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر الجاري حتى الخامس من يناير المقبل، ضمن خطة الجهاز الفني استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٧ يناير المقبل.

وصرح مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، أن المدير الفني اختار ٢١ لاعبا لمعسكري صربيا والسويد والذي ستتخلله ٤ مباريات دولية ضد منتخبي صربيا والسويد، موضحا أن الفريق سينتقل مباشرة بعد معسكر صربيا إلى السويد، ثم العودة للقاهرة.

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وأضاف «صفا» أن اللاعبين هم كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى، وكل من محمد سند وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن، وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح في الظهير الأيسر، وعمر بكار وأحمد مؤمن في الجناح الأيسر، أمام في مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين، هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

واستبعد المدير الفني ٥ لاعبين: عبدالرحمن حميد وعمر سامي وعبدالرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة في عضلة الصدر، وكريم أيمن للإصابة في العضلة الخلفية.

وسيقوم المدير الفني الإسباني للمنتخب باستبعاد ٣ لاعبين آخرين بعد العودة من السويد وتحديدا خلال الفترة من ٨ إلى ١١ يناير المقبل وخلال معسكر المنتخب الأخير بالقاهرة لتكون القائمة النهائية للمنتخب ١٨ لاعبا، وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقي قبل السفر إلى تونس يوم ١٤ يناير المقبل.

على صعيد آخر، اجتمع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع اتحاد كرة اليد لمتابعة سير العمل في صالة استاد القاهرة، وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي يتم بناؤها حاليا وتستوعب ٤٥٠٠ متفرج ويسير العمل فيها بكفاءة متميزة بعدما قامت الهيئة الهندسية بزيادة ٦٠٠ عامل جديد فيها بالإضافة للعاملين بها منذ البداية، وذلك لزيادة وتيرة الأعمال الجارية استعدادا لوصول لجان تفتيش الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة المقبلة استعدادا لمونديال اليد الذي تستضيفه مصر عام ٢٠٢١.