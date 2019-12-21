شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة فلامنجو البرازيلي بنهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه في مواجهة فريق فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي تنطلق، السابعة والنصف، مساء اليوم، على استاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: أرنولد- فان دايك- جوميز- روبيرتسون. الوسط: هيندرسون- كيتا- شامبرلين. الهجوم: ماني- صلاح- فيرمينو. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- لونيرجان- فينالدوم- ميلنر- لالانا- شاكيري- أوريجي- جونز- هويفر- إليوت- فان دين بيرج- ويليامز.

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