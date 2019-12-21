برشلونة يكتسح ألافيس برباعية ويرتقي لصدراة الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 Advertisements إبراهيم سعد حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا مستحقا على ضيفه ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الليجا.

وسجل رباعية الفريق الكتالوني كلا من، جريزمان وأرتورو فيدال ثم سواريز وليونيل ميسي، خلال الدقيقة ١٤_٤٥_٦٩_٧٥. بهذا الفوز يعود البرسا لصدارة الليجا برصيد ٣٦ نقطة مؤقتا لحين مباراة منافسه التقليدي ريال مدريد غدا، بينما يسعد الأنصار في ليلة ذكرى الاحتفال بسداسية الكؤوس رفقة جوارديولا قبل عشرة أعوام وسط نجوم الفريق بالماضي السعيد.

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