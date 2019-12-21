 مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي نهائي كأس العالم للأندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي بث مباشر والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء فى نهائى كأس العالم للأندية التى تقام اليوم السبت على استاد خليفة الدولى.

وحرصت صفحة نادى ليفربول الإنجليزى على تحفيز جمهور الفريق قبل المباراة النهائية فى كأس العالم للأندية، والتى يخوضها الفريق مساء اليوم السبت. وتكون تشكيل ليفربول كتالي حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسون. خط الوسط: هندرسون، نابى كيتا، أوكساليد تشامبرلين. خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي بث مباشر

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