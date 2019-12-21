مونديال الأندية| مونتيري يسقط الهلال بركلات الترجيح ويحرز المركز الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

أحرز فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب ستاد خليفة الدولي.



الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي

بدأ الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى التشكيلة الأساسية التى خاض بها مواجهة مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، بالدفع بالمهاجم السوري عمر خريبين أساسياً في هجوم الزعيم على حساب الأسد الفرنسي غوميز وجاء تكشيل الروماني رازفان لوشيسكو كالتالي :_

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي ال بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، كارلوس ادواردو، سالم الدوسري، جيوفينكو، عمر خربين.

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الهلال يتقدم في الشوط الأول

شهد الشوط الأول من مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي تقدم فريق الموج الأزرق بهدف عن طريق كارلوس إدوارد في الدقيقة 35 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل آسيا بهدف نظيف.

مونتيري يقلب الطاولة وغوميز ينقذ الهلال في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بسيطرة مكسيكية على منطقة وسط الملعب أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق أرتورو مهاجم مونتيري قبل أن يتقدم نجم الفريق المكسيكي ميزا في الدقيقة 60 بعد خطأ دفاعي فادح للهلال الذي أنقذه الفرنسي غوميز في الدقيقة 66 حيث سجل هدف التعادل برأسية رائعة ترجمت إلى هدف التعديل ، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .

ركلات الترجيح تحسم المركز الثالث لمونتيري

شهدت ركلات الجزاء إثارة كبيرة حسمها الحارس المخضرم بتسجيل الركلة الأخيرة قبل أن يهدر كنو ركلة السبق للهلال الذي أحرز المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 معادلا رقم الفريق السعودي اتحاد جدة في مونديال 2005.