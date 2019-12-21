شكرا لقرائتكم الترسانة يتعاقد مع حارس مرمى الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الترسانة مع محمد موسى حارس مرمى الإنتاج الحربى لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة فى إطار رغبة محمد صلاح المدير الفنى للفريق لتدعيم مركز حراسة الشواكيش فى الإنتقالات الشتوية .

وقد وافق مسئولو الإنتاج الحربى على إعارة محمد موسى لإكسابه حساسية الإحتكاك وخوض عدد من المباريات القوية مع الترسانة بدورى القسم الثانى على أن يعود لصفوف الفريق حال تألقه والظهور بشكل جيد .

كان الترسانة قد اعتمد فى بداية الموسم على أشرف بخيت الشهير " بالعنكبوت " قبل أن يقوم الجهاز الفنى الأخير للفريق بالإعتماد على أحمد حسين القادم فى بداية الموسم من المريخ البورسعيدى ويثبت جدارته عقب المباراة الشهيرة أمام إنبى فى دور الـ32 بكاس مصر وتقديمه لعرض جيد أثناء المباراة ثم التألق فى ركلات الترجيح التى صعدت بالشواكيش لدور الـ16 من البطولة إلا أن المدير الفنى للفريق طلب ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى وهو ما استجابت إليه مجلس إدارة الترسانة .