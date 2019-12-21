شكرا لقرائتكم جيرالدو يرفض الخروج معارا لأى ناد مصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي فكرة الإعارة لأي نادً مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وأعلن اللاعب رغبته في الرحيل خارج مصر حال رغبة الاهلي إعارته. وتتجه النية في الاهلي لإعارة جيرالدو خلال يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه خلال ميركاتو الشتاء. Advertisements وتلقي جيرالدو عدة عروض من أندية محلية وخارجية أبرزها من البرازيل التى سبق ولعب فيها "جناح" الاهلي بجانب عروض من الخليج. ويرغب اللاعب الأنجولي في الانتقال لأحد الأندية الخارجية رافضاً فكرة اللعب في مصر لغير الأهلي وهو ما سيُخطر به مسئولو النادي خلال الفترة المقبلة حينما تبدأ مفاوضات إعارته رسمياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو يرفض الخروج معارا لأى ناد مصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.