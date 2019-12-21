جيرالدو يرفض الخروج معارا لأى ناد مصرى

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وتتجه النية في الاهلي لإعارة جيرالدو خلال يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه خلال ميركاتو الشتاء.
وتلقي جيرالدو عدة عروض من أندية محلية وخارجية أبرزها من البرازيل التى سبق ولعب فيها "جناح" الاهلي بجانب عروض من الخليج.
ويرغب اللاعب الأنجولي في الانتقال لأحد الأندية الخارجية رافضاً فكرة اللعب في مصر لغير الأهلي وهو ما سيُخطر به مسئولو النادي خلال الفترة المقبلة حينما تبدأ مفاوضات إعارته رسمياً.
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