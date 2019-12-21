شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن تشكيل المصرى لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت تشكيلة المصرى على النحو التالى :- حراسة المرمى : أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى خط الوسط : إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على خط الهجوم : مفتاح طقطق – محمود وادى

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