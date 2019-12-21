باهر المحمدى يغيب عن الإسماعيلى أمام المقاولون

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جدة - عمرو شويل يأتى ذلك ، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى التى أقيمت بملعب المكس بالإسكندرية وانتهت بالخسارة بهدف دون رد. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريباته اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضُيفه المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل باستاد الأخير لحساب الجولة العاشرة من عمر الدورى المحلى.

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