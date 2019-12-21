شكرا لقرائتكم إنبي يحقق "ريمونتادا" ويفوز على دجلة 3 - 2 فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز المغربي عبد الكبير الوادى أول أهدافه في الدوري المصري، وتقدم لدجلة على إنبي بالدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم أحرز التونسى رفيق كابو الهدف الثاني للغزلان فى الدقيقة 39، ومع الشوط الثانى حقق إنبى الريمونتادا بعدما أحرز محمد شريف الهدف الأول فى الدقيقة 52، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وأضاف شيف الهدف الثالث فى الدقيقة 76 ليقتنص إنبى ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 13 محتلاًَ المركز السابع بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 محتلاً المركز السابع عشر.

خاض إنبى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم فؤاد - رامى صبرى - إبراهيم يحيى - فوزى على

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الوسط: عبد الرحمن عامر - محمد رزق - محمد شريف - محمود قاعود - محمد بسيونى

فى الهجوم: حميد ماو

فيما خاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: – أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو - محمود مرعى.

الوسط: عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو.

فى الهجوم: مروان حمدى.