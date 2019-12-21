شكرا لقرائتكم نجوم الفن والرياضة والإعلام فى عزاء شقيقة مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء فى مقدمة الحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب و أحمد الزند و الإعلامى سيف زاهر و خالد رفعت عضو مجلس الزمالك السابق و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعصام شلتوت ومدير التحرير التنفيذى لليوم السابع ومصطفى بكرى وطاهر أبو زيد و صلاح حسب الله وخالد جلال وعصام مرعى والفنان ياسر جلال والإعلامى وائل الإبراشى وكمال درويش رئيس الزمالك السابق والفنان خالد زكي وأسامة الشيخ .
بينما حضر فريق الزمالك لكرة القدم بفيادة الفرنسى كارتيرون و سامي الشيشيني المدرب العام وعمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي واللاعبين محمود "جنش" ومحمد عواد و محمد أبو جبل وعمر السعيد وإسلام جابر وكريم بامبو والتونسى فرجانى ساسى ومحمود علاء .
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