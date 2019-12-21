شكرا لقرائتكم نجوم الفن والرياضة والإعلام فى عزاء شقيقة مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من نجوم المجتمع والرياضة والإعلام الى تقديم واجب العزاء فى شقيقة مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك ويتواجد مجلس إدارة الأبيض بجانب مرتضي منصور في استقبال واجب العزاء المقام بالحامدية الشاذلية اليوم .

وجاء فى مقدمة الحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب و أحمد الزند و الإعلامى سيف زاهر و خالد رفعت عضو مجلس الزمالك السابق و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعصام شلتوت ومدير التحرير التنفيذى لليوم السابع ومصطفى بكرى وطاهر أبو زيد و صلاح حسب الله وخالد جلال وعصام مرعى والفنان ياسر جلال والإعلامى وائل الإبراشى وكمال درويش رئيس الزمالك السابق والفنان خالد زكي وأسامة الشيخ .

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بينما حضر فريق الزمالك لكرة القدم بفيادة الفرنسى كارتيرون و سامي الشيشيني المدرب العام وعمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي واللاعبين محمود "جنش" ومحمد عواد و محمد أبو جبل وعمر السعيد وإسلام جابر وكريم بامبو والتونسى فرجانى ساسى ومحمود علاء .